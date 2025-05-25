Подростки разгромили киоск с мороженым в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Ni Nash"

В Нижнем Новгороде группа подростков в ночь на 15 июня совершила нападение на киоск с мороженым, расположенный на Нижневолжской набережной. Инцидент произошёл около 4 часов утра. Об этом сообщает телеграм-канал "Ni Mash".

Отмечается, что компания молодых людей взобралась на крышу торговой точки, повредила вывески, сломала люк. Проникли внутрь подростки вскрыли морозильную камеру. После этого они начали разбрасываться мороженым в прохожих.

Люди, ставшие свидетелями инцидента, связались с владельцем киоска, позвонив по номеру, указанному на вывеске. Владелица точки обратилась с заявлениями в полицию и Следственный комитет. Виновников происшествия объявили в розыск.

По предварительным оценкам, сумма нанесённого ущерба составляет около одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что группа подростков громит экспонаты музея "Паровозы России" на Сортировке в Нижнем Новгороде.