Нижегородцам рассказали, какие тренировки помогают сбросить вес

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Физическая активность должна быть не только регулярной, но и правильно подобранной — особенно если цель человека связана со снижением веса. Об этом напомнила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая в рамках недели информирования о пользе физической активности.
По словам врача, для достижения устойчивых результатов в снижении массы тела важно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки. Эффективными считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), бег, круговые занятия, кроссфит, танцы, а также активные виды спорта (например, футбол или баскетбол). Такие упражнения способствуют ускорению обмена веществ и увеличению энергозатрат.
Однако физической активности недостаточно — необходимо пересмотреть режим питания. Савицкая советует ограничить потребление углеводов и жиров, при этом повысив долю белка и свежих овощей.
"Оптимальный график включает 4-5 тренировок в неделю с контролем пульса в зоне жиросжигания — это примерно 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений", — пояснила специалист.
Также врач рекомендовала включать в программу силовые элементы, чтобы не терять мышечную массу. Важным условием успешного снижения веса она назвала соблюдение баланса между нагрузкой, отдыхом и полноценным питанием.
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