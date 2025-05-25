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Общество

Нижегородцам рассказали, какие тренировки помогают сбросить вес

16 июня 2025 09:00  [317] Общество
Нижегородцам рассказали, какие тренировки помогают сбросить вес

Фото: сгенерировано нейросетью

Физическая активность должна быть не только регулярной, но и правильно подобранной — особенно если цель человека связана со снижением веса. Об этом напомнила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая в рамках недели информирования о пользе физической активности.

По словам врача, для достижения устойчивых результатов в снижении массы тела важно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки. Эффективными считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), бег, круговые занятия, кроссфит, танцы, а также активные виды спорта (например, футбол или баскетбол). Такие упражнения способствуют ускорению обмена веществ и увеличению энергозатрат.

Однако физической активности недостаточно — необходимо пересмотреть режим питания. Савицкая советует ограничить потребление углеводов и жиров, при этом повысив долю белка и свежих овощей.

"Оптимальный график включает 4-5 тренировок в неделю с контролем пульса в зоне жиросжигания — это примерно 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений", — пояснила специалист.

Также врач рекомендовала включать в программу силовые элементы, чтобы не терять мышечную массу. Важным условием успешного снижения веса она назвала соблюдение баланса между нагрузкой, отдыхом и полноценным питанием.

 

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Теги:
Здоровье Физкультура
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