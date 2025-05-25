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Происшествия

Полицейские задержали нижегородского рецидивиста за серию магазинных краж

16 июня 2025 13:00  [341] Происшествия
Полицейские задержали нижегородского рецидивиста за серию магазинных краж

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из торговых точек. Преступления были совершены в разных районах города в один день, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По имеющейся информации, сначала в отдел полиции поступило сообщение о хищении товаров с прилавка магазина на улице Космонавта Комарова. Неизвестный мужчина украл шампунь, гель для душа и дезодорант на сумму более 3600 рублей, после чего скрылся.

Позже стало известно, что в тот же день тот же злоумышленник попытался похитить четыре банки кофе из другого магазина, расположенного в Советском районе. На этот раз попытка кражи была пресечена.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Нижнего Новгорода, ранее многократно судимый. Кроме того, мужчина находился в федеральном розыске за уклонение от исполнения обязательных работ.

По словам задержанного, он продавал похищенные товары, чтобы заработать на жизнь.

В отношении него возбуждены два уголовных дела по статьям о грабеже и покушении на грабеж. На время следствия фигурант заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала троих арзамасцев, пытавшихся похитить металлические изделия с территории местного предприятия.

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Теги:
Кража МВД
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