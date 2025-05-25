Дополнительные электрички запустят в город Павлово Нижегородской области

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Для повышения комфорта пассажиров на пригородных маршрутах в Нижегородской области вводятся новые электропоезда. Об этом сообщает региональный минтранс.
По данным ведомства, с 20 июня по пятницам начнет курсировать дополнительный пригородный поезд № 6807, следующий по маршруту "Окская – Металлист (Павлово)".
А с 21 июня по субботам будет запущен еще один дополнительный поезд — № 6804, который соединит станцию "Металлист" с Нижним Новгородом.
Уточнить расписание новых рейсов можно на официальном сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Ранее сообщалось, что дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября.
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