Дополнительные электрички запустят в город Павлово Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Для повышения комфорта пассажиров на пригородных маршрутах в Нижегородской области вводятся новые электропоезда. Об этом сообщает региональный минтранс.

По данным ведомства, с 20 июня по пятницам начнет курсировать дополнительный пригородный поезд № 6807, следующий по маршруту "Окская – Металлист (Павлово)".

А с 21 июня по субботам будет запущен еще один дополнительный поезд — № 6804, который соединит станцию "Металлист" с Нижним Новгородом.

Уточнить расписание новых рейсов можно на официальном сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября.