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Общество

Ямочный ремонт дорог в Балахне пройдет летом

17 июня 2025 20:00  [208] Общество
Ямочный ремонт дорог в Балахне пройдет летом

В городе Балахна Нижегородской области на выполнение работ по ямочному ремонту направляется 4,02 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, будущий победитель торгов по контракту обязуется провести ремонт в срок до 15 сентября 2025 года.

Согласно документации, работы запланированы в граница городского округа Балахны на улицах Цветной бульвар, Олимпийская, Фрунзе, 1 Мая, Синякова, Крестьянская, Герцена, Нижегородская, Чкалова, Кавказ, Кулибина, Пролетарская, Р. Люксембург, Волжский Рейд, Ульяновой и ряде других.

Ранее сообщалось, что финансирование дорожных работ в Нижнем Новгороде в 2025 году вырастет почти в полтора раза и составит 911,3 млн рублей. Напомним, что почти 27 млн рублей выделено на ремонт дорог в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Балахна Ремонт дорог
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