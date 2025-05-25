Ямочный ремонт дорог в Балахне пройдет летом Общество

В городе Балахна Нижегородской области на выполнение работ по ямочному ремонту направляется 4,02 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, будущий победитель торгов по контракту обязуется провести ремонт в срок до 15 сентября 2025 года.

Согласно документации, работы запланированы в граница городского округа Балахны на улицах Цветной бульвар, Олимпийская, Фрунзе, 1 Мая, Синякова, Крестьянская, Герцена, Нижегородская, Чкалова, Кавказ, Кулибина, Пролетарская, Р. Люксембург, Волжский Рейд, Ульяновой и ряде других.

Ранее сообщалось, что финансирование дорожных работ в Нижнем Новгороде в 2025 году вырастет почти в полтора раза и составит 911,3 млн рублей. Напомним, что почти 27 млн рублей выделено на ремонт дорог в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.