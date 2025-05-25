Реверс не планируют возвращать на Борский мост, несмотря на пробки

Введение реверсивного движения на Борском мосту в Нижнем Новгороде на данный момент не рассматривается. Об этом сообщили представители Главного управления автодорог в соцсети, отвечая на вопрос нижегородки.
Жительница региона пожаловалась на пробки на подъездах к Борскому мосту и поинтересовалась возможностью возвращения схемы с реверсивным движением транспорта.
В ГУАД пояснили, что специалисты ведомства на постоянной основе мониторят ситуацию с движением на переправе. Как подчеркнули в ведомстве, на данный момент речи о возвращении реверса не идет.
Напомним, что после вмешательства ГУАД в Нижнем Новгороде вновь стартовали работы на автодорожной части Борского моста. Также сообщалось о текущих этапах работы на Борском мосту.
Отметим, что пробки на подъездах к Борскому мосту с начала дачного сезона образуются регулярно.
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