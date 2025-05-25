Три козленка родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" произошло очередное пополнение. Об этом сообщается в соцсетях зоопарка.

В этот раз трое малышей, два мальчика и одна девочка, появились в "Русской деревне", контактной части зоопарка.

"Малыши уже выходят на свои первые прогулки и знакомятся с окружающим миром и с нашими посетителями!", - написали представители "Лимпопо".

Ранее в зоопарке в один день родились детеныша зебр Чапмана. А до этого пополнение случилось в семьях долгопятов, лемуров катта и северных оленей.