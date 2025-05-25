Три козленка родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

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В нижегородском зоопарке "Лимпопо" произошло очередное пополнение. Об этом сообщается в соцсетях зоопарка.
В этот раз трое малышей, два мальчика и одна девочка, появились в "Русской деревне", контактной части зоопарка.
"Малыши уже выходят на свои первые прогулки и знакомятся с окружающим миром и с нашими посетителями!", - написали представители "Лимпопо".
Ранее в зоопарке в один день родились детеныша зебр Чапмана. А до этого пополнение случилось в семьях долгопятов, лемуров катта и северных оленей.
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