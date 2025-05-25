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Происшествия

Прокурор требует 6 лет колонии для экс-министра транспорта Нижегородской области

10 июня 2025 16:17  [103] Происшествия
Прокурор требует 6 лет колонии для экс-министра транспорта Нижегородской области

Гособвинение настаивает на назначении 6 лет лишения свободы бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадиму Власову. Об этом сообщает издание "Коммерсант-Приволжье".

Власов был задержан в ноябре 2019 года. По данным следствия, в 2018 году он, действуя совместно с экс-директором ГУАД Нижегородской области Денисом Цветковым, препятствовал заключению контрактов на обслуживание дорог с определёнными подрядными организациями.

Следствие полагает, что такие действия нанесли ущерб государству в размере свыше 39 млн рублей. В апреле 2020 года Власов был помещён под домашний арест, но спустя полгода освобождён.

Дело уже рассматривалось в Нижегородском областном суде, однако вынесенный приговор был отменён, а материалы направили на новое рассмотрение.

Сторона защиты Власова настаивает на его полном оправдании. Адвокат Цветкова, в свою очередь, просит суд ограничиться условным наказанием для своего подзащитного.

Ожидается, что новое решение суда будет озвучено в июне.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Росреестра в Нижнем Новгороде осудят за многомиллионные взятки.

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Теги:
Суд Уголовное дело
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