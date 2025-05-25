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Происшествия

Житель Дивеева в балаклаве напал с ножом на женщину в ее доме

16 июня 2025 20:20  [210] Происшествия
Житель Дивеево в балаклаве напал с ножом на женщину в ее доме

Фото: Александр Воложанин

В поселке Цыгановка Дивеевского округа Нижегородской области 12 июня мужчина в камуфляже и балаклаве ворвался в дом 42-летней местной жительницы и напал на неё с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородкой области.

Злоумышленник нанес женщине ранения в область шеи и груди. Несмотря на тяжелое состояние, пострадавшая сумела оказать сопротивление, оттолкнуть нападавшего и позвать на помощь.

В результате оперативных действий полиции был установлен и задержан подозреваемый — 60-летний местный житель. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за появление в пьяном виде в общественном месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. По версии следствия, мужчина заранее подготовился к нападению, надеясь скрыть свою личность. Он проник в дом потерпевшей на почве личного конфликта и пытался лишить ее жизни, однако довести преступный умысел до конца злоумышленнику помешало активное сопротивление женщины.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Чкаловска вымогал крупную сумму денег у знакомой нижегородки после ее отказа от близкого общения.

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Теги:
Дивеевский район Покушение Уголовное дело
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