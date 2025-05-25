Полиция установила личность нижегородца, сбившего женщину на каршеринге Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде сотрудники ДПС установили личность мужчины, который сбил женщину на улице Народная и уехал с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент попал на видео и был опубликован в социальных сетях 15 июня. Неадекватный мужчина ездил на арендованном автомобиле по нижегородским дворам и демонстрировал странное поведение очевидцам. К тому же, горе-водитель поцарапал несколько машин. Когда его попытались остановить прохожие, фигурант сбил девушку. После ДТП виновник скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, за рулем прокатного авто находился 40-летний житель Нижнего Новгорода.

В отношении водителя возбуждено административное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью пострадавшей. Окончательное решение будет принято после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести полученных женщиной травм.

Кроме того, мужчине грозит дополнительная ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия. В соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, ему может быть назначено наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в поселке Ольгино на выезде из Нижнего Новгорода произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей. Одну машину отбросило с дороги в шумоизоляционный щит, а другая легковушка съехала в кювет.