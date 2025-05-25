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Общество

Нижегородская область вошла в число регионов с доступными ценами на частные дома

17 июня 2025 09:43  [206] Общество
Нижегородская область вошла в число регионов с доступными ценами на частные дома

Нижегородская область вошла в число регионов России, где частные дома отличаются большой площадью и относительно доступной стоимостью. Такие данные приводит сервис аналитики рынка недвижимости "Яндекс Недвижимость".

Согласно исследованию, медианная площадь домов, выставленных на продажу в регионе, составляет 103 квадратных метра. Это выше среднероссийского уровня и превышает аналогичные показатели многих областей, в которых расположены города-миллионники.

При этом медианная цена дома в Нижегородской области оценивается в 7,1 миллиона рублей. На фоне высоких цен в столичных регионах это делает местный рынок особенно привлекательным для потенциальных покупателей.

Аналитики отмечают, что за последний год стоимость частных домов в регионах с городами-миллионниками выросла в среднем на 12,4%. В Нижегородской области рост оказался заметно выше — 16%.

Одновременно с этим за последний месяц количество предложений на рынке увеличилось на 3,5%, а стоимость квадратного метра практически не изменилась — снижение составило всего 0,1%. Сейчас средняя цена за "квадрат" в регионе составляет 63 тысячи рублей, что на 17,3% больше, чем год назад.

"Нижегородская область демонстрирует интересный тренд: при умеренном росте цен регион предлагает дома средней площадью более 100 квадратных метров, что превышает показатели большинства регионов со столицами-миллионниками. При этом мы видим рост числа предложений, что создает комфортные условия для выбора", — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость".

Среди регионов с городами-миллионниками лидером по количеству объявлений о продаже частных домов стал Краснодарский край — на него приходится 38,1% всех предложений. Далее следуют Московская область с долей 22,5% и Ростовская область с показателем 14,4%.

По стоимости квадратного метра лидируют Москва и Подмосковье — 115 тысяч рублей, Краснодарский край — 96 тысяч, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — 88 тысяч рублей.

Наиболее доступные цены зафиксированы в Пермском крае и Волгоградской области — по 51 тысяче рублей за квадратный метр, а также в Омской области, где "квадрат" стоит в среднем 54 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам возведения и ввода жилья.

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Теги:
Жилье Недвижимость Цены
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