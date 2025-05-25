Сотрудник полиции насмерть сбил женщину в Бутурлино Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 55-летняя женщина.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, расследование ведет следователь Сергачского межрайонного следственного отдела. Дело открыто по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

По предварительным данным, трагедия произошла в июне 2025 года утром в поселке Бутурлино на улице Ленина. Сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России "Княгининский", находясь за рулем личного автомобиля, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Выяснилось, что в момент аварии водитель не имел водительского удостоверения категории "В", дающего право управления легковым автомобилем.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев, назначена автотехническая экспертиза. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородские следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на Бонч-Бруевича.