Сотрудник полиции насмерть сбил женщину в Бутурлино Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 55-летняя женщина.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, расследование ведет следователь Сергачского межрайонного следственного отдела. Дело открыто по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
По предварительным данным, трагедия произошла в июне 2025 года утром в поселке Бутурлино на улице Ленина. Сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России "Княгининский", находясь за рулем личного автомобиля, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Выяснилось, что в момент аварии водитель не имел водительского удостоверения категории "В", дающего право управления легковым автомобилем.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
В настоящее время следователи допрашивают очевидцев, назначена автотехническая экспертиза. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородские следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на Бонч-Бруевича.
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