Инспекция труда проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку по факту возможного несчастного случая на производстве, произошедшего в результате ДТП с участием рейсового автобуса в центре Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ведомстве, специалисты инспекции выявили информацию об аварии в ходе мониторинга публикаций в СМИ.

"Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами, обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются", – отметил главный государственный инспектор труда по региону Илья Мошес.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ведётся расследование, направленное на установление причин аварии и степени ответственности перевозчика. Доклад по этому делу уже затребовал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Ход следственных действий находится под контролем прокуратуры Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность нижегородца, сбившего женщину на каршеринге.