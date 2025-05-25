Проект сноса пристройки в центре Нижнего Новгорода оценили в 5 млн рублей Культура и отдых

В Нижнем Новгороде планируют демонтировать самовольную постройку, примыкающую к историческим зданиям на улице Большой Печерской. На подготовку проекта к сносу объекта выделено почти 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Приволжское таможенное управление.

Речь идёт о строении площадью 242,1 квадратного метра, примыкающем к домам № 43 и 43А. Оно было построено в 1997 году без необходимых разрешений и впоследствии признан судом самовольной постройкой и подлежит сносу.

Участок, на котором расположен объект, имеет особый статус. Он находится в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород", а также в пределах археологического памятника "Культурный слой города". Кроме того, здание № 43 является объектом культурного наследия регионального значения — "Домом И. И. Стрегулина", а соседний дом № 45 — "Домом Ф. П. Добролюбова — М. И. Углова".

В связи с этим проектные работы должны учитывать необходимость сохранения исторической застройки. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и археологические изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию на демонтаж пристроя. В проекте должны быть предусмотрены меры по укреплению фасадов, усилению фундаментов и ремонту инженерных сетей зданий № 43 и 43А.

После сноса планируется благоустройство территории. Все подготовительные работы необходимо завершить до 14 ноября 2025 года. Исполнитель будет обязан устранить за свой счёт возможные дефекты в проектной документации и компенсировать убытки, если они возникнут по его вине.

Подрядчика определят 18 июня. Финансирование проекта осуществляется за счёт федерального бюджета. Общая сумма контракта составляет 4,98 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 52 объекта культурного наследия регионального значения предложили использовать как многоквартирные жилые дома после реконструкции.