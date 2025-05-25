Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 июня 2025 11:20  [140] Дополнительные 75 млн рублей направят на ремонт ЖКХ в Нижнем Новгороде
18 июня 2025 10:51  [105] ВТБ: 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки
18 июня 2025 10:00  [157] Зарплаты нижегородских инженеров-электроников выросли на 60 тысяч рублей
17 июня 2025 19:00  [281] Рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области
17 июня 2025 11:52  [272] ВТБ откроет около 400 новых офисов в регионах России в 2025 году
17 июня 2025 10:45  [326] Ведущий бизнес-аналитик в Нижнем Новгороде может получать от 250 тысяч рублей
16 июня 2025 12:14  [480] Нижегородская область вошла в топ-15 регионов РФ по уровню доходов
16 июня 2025 11:55  [417] Российский бизнес стал чаще использовать дистанционные банковские гарантии
11 июня 2025 18:40  [740] Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей
11 июня 2025 16:56  [742] Евгений Семенов: "Рост объема инвестиций в экономике Нижегородской области закономерен"
Экономика

Зарплаты нижегородских инженеров-электроников выросли на 60 тысяч рублей

18 июня 2025 10:00  [157] Экономика
Зарплаты нижегородских инженеров-электроников выросли на 60 тысяч рублей

Медианная зарплата, предлагаемая работодателями в Нижегородской области в начале лета, составила 70 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи больше, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.

С начала 2025 года наблюдается наибольший рост предлагаемой зарплаты в регионе. Специалисты учитывали как офисные специальности, так и рабочие направления.

Несмотря на положительную динамику, Нижегородская область занимает только 30-е место в общероссийском рейтинге по уровню доходов, уступая Башкирии (74,7 тысячи рублей) и Татарстану (76 тысяч рублей).

При этом по темпам роста зарплат с начала года регион оказался на 56-й позиции среди всех субъектов РФ.

Наибольший прирост доходов зафиксирован в ряде офисных и рабочих профессий. Лидерами стали инженеры-электроники — их зарплаты увеличились на 60 тысяч рублей, достигнув 150 тысяч.

Следом идут тестировщики, чьи доходы выросли на 52,5 тысячи до 130 тысяч рублей. Также в топ попали монтажники (+23,3 тысячи до 110 тысяч), упаковщики (+22,2 тысячи до 83,8 тысячи) и специалисты по взысканию задолженности (+20 тысяч до 80 тысяч).

Среди рабочих специальностей заметный рост показали повара и пекари — их зарплаты увеличились на 13,5 тысячи рублей и составили 65 тысяч. У сварщиков доходы выросли на 12,1 тысячи — до 122,5 тысячи рублей. Машинисты стали зарабатывать на 10,7 тысячи больше — в среднем 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией июня в Нижнем Новгороде стало предложение для ведущего бизнес-аналитика.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
31 мая 2025 16:36  [1703] Медпреда на зарплату 180 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде
28 мая 2025 09:48  [545] Сборщику печенек в Нижегородской области готовы платить 140 000 рублей
27 мая 2025 12:40  [1007] Эксперты составили топ востребованных вакансий на лето в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных