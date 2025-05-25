Зарплаты нижегородских инженеров-электроников выросли на 60 тысяч рублей Экономика

Медианная зарплата, предлагаемая работодателями в Нижегородской области в начале лета, составила 70 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи больше, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.

С начала 2025 года наблюдается наибольший рост предлагаемой зарплаты в регионе. Специалисты учитывали как офисные специальности, так и рабочие направления.

Несмотря на положительную динамику, Нижегородская область занимает только 30-е место в общероссийском рейтинге по уровню доходов, уступая Башкирии (74,7 тысячи рублей) и Татарстану (76 тысяч рублей).

При этом по темпам роста зарплат с начала года регион оказался на 56-й позиции среди всех субъектов РФ.

Наибольший прирост доходов зафиксирован в ряде офисных и рабочих профессий. Лидерами стали инженеры-электроники — их зарплаты увеличились на 60 тысяч рублей, достигнув 150 тысяч.

Следом идут тестировщики, чьи доходы выросли на 52,5 тысячи до 130 тысяч рублей. Также в топ попали монтажники (+23,3 тысячи до 110 тысяч), упаковщики (+22,2 тысячи до 83,8 тысячи) и специалисты по взысканию задолженности (+20 тысяч до 80 тысяч).

Среди рабочих специальностей заметный рост показали повара и пекари — их зарплаты увеличились на 13,5 тысячи рублей и составили 65 тысяч. У сварщиков доходы выросли на 12,1 тысячи — до 122,5 тысячи рублей. Машинисты стали зарабатывать на 10,7 тысячи больше — в среднем 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией июня в Нижнем Новгороде стало предложение для ведущего бизнес-аналитика.