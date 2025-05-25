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Дополнительные 75 млн рублей направят на ремонт ЖКХ в Нижнем Новгороде

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Уменьшить расходы на строительство школ предложила мэрия Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На заседании комиссии городской думы Нижнего Новгорода по вопросам бюджета, финансов и налогов 18 июня директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин представил проект корректировки бюджета. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, доходная и расходная части бюджета увеличиваются за счет на общую сумму 24 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов. При этом предлагается провести перераспределения средств по департаментам. 

Так, дополнительные 75,8 миллиона рублей хотят направить департаменту жилья и инженерной инфраструктуры. Из них 75,1 миллиона пойдет на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, таких как теплосети и системы водоснабжения, в рамках федеральных программ. Еще 700 тысяч рублей выделят на ремонт жилья для детей-сирот.

В то же время некоторые статьи расходов будут сокращены. Так, финансирование по концессионному соглашению на строительство школ № 96, 131, 170 и второго корпуса школы № 188 уменьшится на 21,4 миллиона рублей. Причина — уточнение сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Также на 30,4 миллиона рублей сократятся расходы по программе переселения граждан. Эти изменения связаны с переносом сроков реализации мероприятий в рамках программы.

Дополнительно предлагается перераспределить 7,1 миллиона рублей из резервного фонда. Эти средства по обращениям депутатов направят на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, а также на поддержку территориального общественного самоуправления (ТОС).

После внесения изменений доходы бюджета составят 73,2 миллиарда рублей, расходы — почти 77 миллиардов. Дефицит будет 3,69 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что рост инвестиций в социальную сферу отмечен в Нижегородской области.

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Теги:
Бюджет Гордума
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