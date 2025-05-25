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Общество

Ретропоезд в Арзамас перевёз более 8,5 тысячи туристов в январе-мае

18 июня 2025 10:45  [121] Общество
Ретропоезд в Арзамас перевёз более 8,5 тысячи туристов в январе-мае

Туристский ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас перевез более 8,5 тыс. пассажиров в январе-мае 2025 года. За 5 месяцев он совершил 76 рейсов.

В его состав входит старинный паровоз и новые комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

У туристов есть возможность посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, такие как дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Популярным среди туристов остается и мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, которым за этот период воспользовались свыше 2,5 тыс. человек. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» является самым известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Кроме того, высоким спросом пользуется тур для организованных школьных групп на ретропоезде до ст. Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги. За этот период его участниками стали более 630 ребят.

Отметим, всего в январе-мае 2025 года туристскими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 13,4 тыс. пассажиров.

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Теги:
ГЖД Туризм
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