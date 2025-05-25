Суд конфисковал внедорожник у пьяной нижегородки и передал его в зону СВО

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Внедорожник Chery Tiggo 8 PRO, принадлежавший жительнице Нижнего Новгорода, передан Министерству обороны России для использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
Машина была конфискована по решению суда после повторных нарушений правил дорожного движения. 38-летняя женщина неоднократно управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это она сначала получила административное наказание, а затем была привлечена к уголовной ответственности.
Суд признал нижегородку виновной по статье о вождении в нетрезвом виде лицом, уже подвергавшимся административному наказанию или имевшим судимость. Учитывая общественную опасность ее действий, было принято решение о безвозмездной конфискации транспортного средства в пользу государства.
Сотрудники установили местонахождение автомобиля, арестовали его и оформили необходимые документы на изъятие.
Затем в Минобороны РФ было направлено предложение использовать конфискованный внедорожник в целях обеспечения нужд СВО. Ведомство поддержало инициативу.
Ранее сообщалось, что конфискованный судом автомобиль Porsche Cayenne был передан для обеспечения нужд специальной военной операции.
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