Деревянный автомобильный мост рухнул в Нижегородской области

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В Борском округе Нижегородской области обрушился автомобильный мост, соединявший Чернолесскую пустыню с несколькими деревнями. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
Инцидент фактически изолировал населенные пункты Красногорка, Вяловское, Соломатки и Обмелюхино.
По словам местных жителей, о плачевном состоянии переправы они предупреждали власти ещё три года назад. Люди неоднократно обращались с просьбой отремонтировать мост, но в ответ получали лишь формальные отписки.
Конструкция, по описанию очевидцев, представляла собой груду деревянных балок, которая давно вызывала опасения. Высота моста составляла около четырех метров, и его разрушение могло привести к трагедии.
По имеющейся информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 43 моста на региональных и межмуниципальных трассах признаны аварийными в Нижегородской области.
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