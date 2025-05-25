Деревянный автомобильный мост рухнул в Нижегородской области Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В Борском округе Нижегородской области обрушился автомобильный мост, соединявший Чернолесскую пустыню с несколькими деревнями. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".

Инцидент фактически изолировал населенные пункты Красногорка, Вяловское, Соломатки и Обмелюхино.

По словам местных жителей, о плачевном состоянии переправы они предупреждали власти ещё три года назад. Люди неоднократно обращались с просьбой отремонтировать мост, но в ответ получали лишь формальные отписки.

Конструкция, по описанию очевидцев, представляла собой груду деревянных балок, которая давно вызывала опасения. Высота моста составляла около четырех метров, и его разрушение могло привести к трагедии.

По имеющейся информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 43 моста на региональных и межмуниципальных трассах признаны аварийными в Нижегородской области.