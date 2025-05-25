Закупка пяти поездов необходима для трех новых станций нижегородского метро Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Закупка как минимум пяти новых поездов необходима для обслуживания трех будущих станций метрополитена. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом сообщил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев 18 июня на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

По словам Яушева, соответствующие расчеты уже направлены в главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД), а также губернатору Нижегородской области. Новые составы необходимы для обеспечения интервала движения в 3–4 минуты. Это вполне реальный показатель для Нижнего Новгорода, отметил директор метрополитена.

На сегодняшний день имеющегося подвижного состава достаточно для соблюдения действующего интервала движения. На Автозаводской линии он составляет в пиковое время 4-5 минут, на Сормовско-Мещерской — 5-6 минут. Ранее в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года были проведены масштабные ремонтные работы, а также приобретены пять новых составов. Кроме того, пополнение парка метро происходило в 2012 и 2013 годах.

По словам Яушева, около половины вагонов можно будет эксплуатировать еще 15–17 лет. При этом 18 вагонов — эквивалент примерно 4,5 состава — достигли 40-летнего срока службы. В 2027 году эти единицы подвижного состава потребуют либо списания, либо капитального ремонта.

"Производитель уже морщится, срок эксплуатации слишком большой", — добавил глава предприятия.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал с какими технологическими трудностями сталкиваются строители при возведении новой линии метро в Нижнем Новгороде.