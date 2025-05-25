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18 июня 2025 14:38  [204] Транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина
Общество

Транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина

18 июня 2025 14:38  [204] Общество
Транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина

Фото: Кира Мишина

На перекрестке улиц Белинского и Кулибина в Нижнем Новгороде с 20 июня изменится организация движения. Это связано с завершением ремонта трамвайных стрелок на улице Белинского, сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

После окончания работ автомобили смогут проезжать по обновлённым трамвайным путям. Это временное решение, направленное на оптимизацию трафика в условиях ремонта.

Одновременно с этим начнётся восстановление трамвайной стрелки на улице Кулибина. В связи с новым этапом работ движение трамваев под номерами №22 и №417 будет временно прекращено.

Для компенсации пассажиропотока с 24 июня планируется увеличить количество электробусов маршрута Э‑11.

Ранее сообщалось, что число трамваев увеличили на маршруте №12 в Нижнем Новгороде. С 11 июня в Нижнем Новгороде возобновилось движение трамвайного маршрута №8 на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево".

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспорт
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