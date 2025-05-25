Господдержку по ипотеке для молодых семей с детьми хотят ввести в России

В целях улучшения жилищных условий молодых семей с детьми, депутаты Госдумы предлагают ввести программу государственной поддержки для погашения ипотечных кредитов. Об этом сообщил телеканал "360".
Инициатором законопроекта выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, которого поддержала Яна Лантратова, председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных организаций.
Суть инициативы заключается в предоставлении помощи в погашении ипотеки для родителей в возрасте до 26 лет, если в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года у них родится второй ребенок.
Миронов отметил, что эта мера направлена на стимулирование рождаемости среди молодёжи, которая часто сталкивается с финансовыми трудностями и не может позволить себе завести детей из-за высоких расходов на жильё В условиях современной экономики ипотека становится серьёзным препятствием для молодых семей, что приводит к откладыванию планов на рождение детей.
Ранее сообщалось, что 4,5 млн рублей требуется на первый взнос по ипотеке в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+