Господдержку по ипотеке для молодых семей с детьми хотят ввести в России Общество

В целях улучшения жилищных условий молодых семей с детьми, депутаты Госдумы предлагают ввести программу государственной поддержки для погашения ипотечных кредитов. Об этом сообщил телеканал "360".

Инициатором законопроекта выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, которого поддержала Яна Лантратова, председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных организаций.

Суть инициативы заключается в предоставлении помощи в погашении ипотеки для родителей в возрасте до 26 лет, если в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года у них родится второй ребенок.

Миронов отметил, что эта мера направлена на стимулирование рождаемости среди молодёжи, которая часто сталкивается с финансовыми трудностями и не может позволить себе завести детей из-за высоких расходов на жильё В условиях современной экономики ипотека становится серьёзным препятствием для молодых семей, что приводит к откладыванию планов на рождение детей.

Ранее сообщалось, что 4,5 млн рублей требуется на первый взнос по ипотеке в Нижнем Новгороде.