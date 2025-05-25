Льготную ипотеку предлагают расширить на учёных, учителей и врачей в России Общество

В России рассматривается возможность введения льготной ипотеки для представителей ключевых профессий, таких как учёные, врачи и учителя. Эта мера направлена на решение проблемы доступности жилья для этих категорий граждан, поскольку их доходы часто не позволяют им приобрести квартиру на рыночных условиях.

В настоящее время депутаты работают над поправками, которые предполагают предоставление льготной ипотеки для указанных специалистов под 5%, по аналогии с IT-ипотекой.

Однако, как отметил в комментарии телеканалу "360" ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, успешная реализация этой инициативы зависит от финансовых возможностей государства. Он подчеркнул, что помимо данной программы, существует множество других льготных инициатив и надбавок, что может создать дополнительные финансовые нагрузки на бюджет.

Ракута также выразил мнение, что важным фактором будет доклад правительства о выполнении президентских поручений, запланированный на 15 июля. Этот доклад, по его словам, даст представление о том, насколько реально и эффективно государство сможет реализовать предложенные меры.

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