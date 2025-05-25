Льготную ипотеку предлагают расширить на учёных, учителей и врачей в России

В России рассматривается возможность введения льготной ипотеки для представителей ключевых профессий, таких как учёные, врачи и учителя. Эта мера направлена на решение проблемы доступности жилья для этих категорий граждан, поскольку их доходы часто не позволяют им приобрести квартиру на рыночных условиях.
В настоящее время депутаты работают над поправками, которые предполагают предоставление льготной ипотеки для указанных специалистов под 5%, по аналогии с IT-ипотекой.
Однако, как отметил в комментарии телеканалу "360" ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, успешная реализация этой инициативы зависит от финансовых возможностей государства. Он подчеркнул, что помимо данной программы, существует множество других льготных инициатив и надбавок, что может создать дополнительные финансовые нагрузки на бюджет.
Ракута также выразил мнение, что важным фактором будет доклад правительства о выполнении президентских поручений, запланированный на 15 июля. Этот доклад, по его словам, даст представление о том, насколько реально и эффективно государство сможет реализовать предложенные меры.Ранее сообщалось, что 4,5 млн рублей требуется на первый взнос по ипотеке в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+