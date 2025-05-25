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Спорт

Алексей Томилов стал главным тренером МХК "Чайка"

18 июня 2025 16:28  [151] Спорт
Алексей Томилов стал главным тренером МХК Чайка

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" утвердил тренерский штаб на предстоящий игровой сезон. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Так, главным тренером молодежи стал Алексей Томилов. Наставник является воспитанником нижегородского "Торпедо", в течение 15 сезонов он выступал за спортклубы Нижегородской области, включая основную команду.

После завершения игровой карьеры Томилов сосредоточился на тренерской деятельности. Порядка 10 лет он занимался подготовкой молодых хоккеистов системы. Под его руководством команды не раз становились призерами различных соревнований. Среди его воспитанников такие небезызвестные хоккеисты как Никита Шавин и Денис Венгрыжановский.

В прошлом сезоне юношеская команда "Торпедо" с Томиловым выиграла чемпионат в Приволжском федеральном округе и впервые в истории завоевала серебряные медали Всероссийского финала Первенства России среди юношей до 18 лет.

Помогать наставнику в "Чайке" будут его коллеги по победной команде ЮХЛ — Михаил Тюляпкин и Александр Фролов. За подготовку вратарей продолжит отвечать Аркадий Марьин, физическую форму игроков будет курировать Сергей Вихарев, а за видеоанализ ответит Алексей Клюев.

"Клуб продолжает реализацию принципа роста тренеров, добившихся спортивных результатов внутри системы, демонстрирующих преданность бренду "Торпедо". Вслед за назначением главных тренеров в командах КХЛ и ВХЛ, управление в команде МХЛ получает Алексей Томилов - человек, посвятивший всю свою профессиональную карьеру нижегородскому хоккею, много лет отработавший в хоккейной школе "Торпедо", - прокомментировал назначение тренера генеральный менеджер основной команды Евгений Забуга.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" продолжает формировать тренерский штаб, который возглавит Алексей Исаков.

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Теги:
Назначения ХК Чайка Хоккей
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