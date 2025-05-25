Новые льготы для сотрудников детсадов вводят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде вводят новую меру поддержки для работников муниципальных детских садов. С 1 сентября 2025 года для них посещение дошкольных учреждений станет полностью бесплатным. Инициатором нововведения выступил глава города Юрий Шалабаев.
Уточняется, что из городского бюджета будет компенсироваться до 80% родительской платы за детский сад. Учитывая, что оставшиеся 20% уже покрываются за счёт региональных средств, итоговая сумма родительских расходов для сотрудников детсадов составит ноль рублей.
В городском департаменте образования отметили, что это не просто мера соцподдержки, а важный шаг к созданию комфортных условий для работников дошкольного образования и их семей. Нововведение поможет сохранить действующих специалистов и привлечь новых, особенно молодых педагогов", — отметили в ведомстве.
При этом в Нижнем Новгороде продолжат действовать и другие формы поддержки родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады.
В соответствии с федеральными нормами, полностью освобождены от родительской платы семьи:
Также освобождение от оплаты предоставляется ряду категорий семей:
Кроме того, предусмотрена компенсация части родительской платы за счёт областного и городского бюджетов.
Ранее сообщалось, что стоимость питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля.
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