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Общество

Новые льготы для сотрудников детсадов вводят в Нижнем Новгороде

18 июня 2025 17:05  [145] Общество
Новые льготы для сотрудников детских садов вводят в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вводят новую меру поддержки для работников муниципальных детских садов. С 1 сентября 2025 года для них посещение дошкольных учреждений станет полностью бесплатным. Инициатором нововведения выступил глава города Юрий Шалабаев.

Уточняется, что из городского бюджета будет компенсироваться до 80% родительской платы за детский сад. Учитывая, что оставшиеся 20% уже покрываются за счёт региональных средств, итоговая сумма родительских расходов для сотрудников детсадов составит ноль рублей.

В городском департаменте образования отметили, что это не просто мера соцподдержки, а важный шаг к созданию комфортных условий для работников дошкольного образования и их семей. Нововведение поможет сохранить действующих специалистов и привлечь новых, особенно молодых педагогов", — отметили в ведомстве.

При этом в Нижнем Новгороде продолжат действовать и другие формы поддержки родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады.

В соответствии с федеральными нормами, полностью освобождены от родительской платы семьи:

  • с детьми-инвалидами;
  • с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
  • с детьми, имеющими туберкулёзную интоксикацию.

Также освобождение от оплаты предоставляется ряду категорий семей:

  • родителям, прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР;
  • семьям мобилизованных граждан;
  • семьям добровольцев, заключивших контракт на участие в СВО;
  • семьям военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО;
  • семьям сотрудников Росгвардии, задействованных в СВО;
  • семьям, где дети являются пасынками или падчерицами участников СВО;
  • семьям погибших участников специальной военной операции.

Кроме того, предусмотрена компенсация части родительской платы за счёт областного и городского бюджетов.

Ранее сообщалось, что стоимость питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля.

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Теги:
Дети Детсады Льготы
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