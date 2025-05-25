Подрядчики проигнорировали тендер на строительство детсада в Кстовском районе Общество

Электронный аукцион по выбору подрядчика для возведения детского сада в деревне Черемисское Кстовского района не состоялся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. Они принимались до 6 июня.

Заказчиком работ выступала администрация Кстовского района. Начальная стоимость контракта составила 512,1 млн рублей.

Согласно проектной документации, в Черемисском планировалось построить детский сад на 240 мест. Завершение всех строительных работ было намечено на 31 марта 2027 года.

Ранее мы сообщали, что конкурс на строительство детсада около Кузнечихи объявляют уже в третий раз. Также стало известно, что в Нижегородской области завершают капитальный ремонт 14 школ и детских садов.