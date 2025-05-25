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Общество

Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области

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Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль за зонами отдыха у воды. Управление Роспотребнадзора региона сообщает, что по состоянию на 11 июня 2025 года в области официально действуют 22 пляжа, из которых 14 расположены в Нижнем Новгороде.

На протяжении всего купального сезона специалисты проводят регулярный лабораторный мониторинг состояния воды. Пробы берутся в местах массового отдыха и исследуются по целому ряду показателей: микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и санитарно-химическим.

В случае выявления отклонений от санитарных норм на пляжах устанавливаются аншлаги с предупреждением: "Купаться не рекомендуется". Информация о качестве воды обновляется еженедельно. Ответственность за содержание пляжей несут органы местного самоуправления и организации, обслуживающие зоны отдыха.

По данным лабораторного контроля, на 11 июня к купанию признаны безопасными 17 водоемов:

  • Озеро ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный);
  • Озеро ПКиО 1 очереди (улица Смирнова);
  • Озеро Силикатное (проспект Ленина, 19Б);
  • Озеро Силикатное (проспект Ленина, 23);
  • Мещерское озеро (Мещерский бульвар);
  • Озеро Пестичное (Сормовский район);
  • Озеро Светлоярское (улица Мокроусова);
  • Озеро Светлоярское (улица Гаугеля);
  • Третье озеро (Щелоковский хутор);
  • Озеро Юрасовское (Бор);
  • Озеро "У Крутой горы" (Богородск);
  • Верхний пруд ("Беленький песочек", Выкса);
  • Верхний пруд (улица Верхнепрудная, Выкса);
  • Верхний пруд (улица Горького, Выкса);
  • Озеро Верхнее (Семёнов);
  • Река Волга (Лысково);
  • Озеро Святое (посёлок Пушкино, город Дзержинск).

В управлении Роспотребнадзора добавили, что с начала летнего сезона в аккредитованных лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и его филиалах уже проведено свыше 850 исследований.

Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на церкарий после посещения пляжа. 

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон пляжи
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