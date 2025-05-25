Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль за зонами отдыха у воды. Управление Роспотребнадзора региона сообщает, что по состоянию на 11 июня 2025 года в области официально действуют 22 пляжа, из которых 14 расположены в Нижнем Новгороде.
На протяжении всего купального сезона специалисты проводят регулярный лабораторный мониторинг состояния воды. Пробы берутся в местах массового отдыха и исследуются по целому ряду показателей: микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и санитарно-химическим.
В случае выявления отклонений от санитарных норм на пляжах устанавливаются аншлаги с предупреждением: "Купаться не рекомендуется". Информация о качестве воды обновляется еженедельно. Ответственность за содержание пляжей несут органы местного самоуправления и организации, обслуживающие зоны отдыха.
По данным лабораторного контроля, на 11 июня к купанию признаны безопасными 17 водоемов:
В управлении Роспотребнадзора добавили, что с начала летнего сезона в аккредитованных лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и его филиалах уже проведено свыше 850 исследований.
Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на церкарий после посещения пляжа.
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