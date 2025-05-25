Перечислены безопасные для купания водоемы Нижегородской области Общество

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль за зонами отдыха у воды. Управление Роспотребнадзора региона сообщает, что по состоянию на 11 июня 2025 года в области официально действуют 22 пляжа, из которых 14 расположены в Нижнем Новгороде.

На протяжении всего купального сезона специалисты проводят регулярный лабораторный мониторинг состояния воды. Пробы берутся в местах массового отдыха и исследуются по целому ряду показателей: микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и санитарно-химическим.

В случае выявления отклонений от санитарных норм на пляжах устанавливаются аншлаги с предупреждением: "Купаться не рекомендуется". Информация о качестве воды обновляется еженедельно. Ответственность за содержание пляжей несут органы местного самоуправления и организации, обслуживающие зоны отдыха.

По данным лабораторного контроля, на 11 июня к купанию признаны безопасными 17 водоемов:

Озеро ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный);

Озеро ПКиО 1 очереди (улица Смирнова);

Озеро Силикатное (проспект Ленина, 19Б);

Озеро Силикатное (проспект Ленина, 23);

Мещерское озеро (Мещерский бульвар);

Озеро Пестичное (Сормовский район);

Озеро Светлоярское (улица Мокроусова);

Озеро Светлоярское (улица Гаугеля);

Третье озеро (Щелоковский хутор);

Озеро Юрасовское (Бор);

Озеро "У Крутой горы" (Богородск);

Верхний пруд ("Беленький песочек", Выкса);

Верхний пруд (улица Верхнепрудная, Выкса);

Верхний пруд (улица Горького, Выкса);

Озеро Верхнее (Семёнов);

Река Волга (Лысково);

Озеро Святое (посёлок Пушкино, город Дзержинск).

В управлении Роспотребнадзора добавили, что с начала летнего сезона в аккредитованных лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и его филиалах уже проведено свыше 850 исследований.

Ранее сообщалось, что нижегородцы жалуются на церкарий после посещения пляжа.