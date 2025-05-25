Половина дорог от плана по нацпроекту отремонтирована в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев, на сегодняшний день выполнено около 50% от запланированного объема работ.

О ходе реконструкции глава города рассказал во время ночной инспекции улицы Кузбасской. На этом участке, протяжённостью более двух километров — от Московского шоссе до путепровода на 435-м километре Горьковской железной дороги — ведётся комплексное благоустройство.

Основные работы проходят ночью, когда снижается интенсивность движения. В ночь на 17 июня подрядная организация приступила к укладке нижнего слоя асфальта на предварительно отфрезерованных участках.

"Следим за тем, чтобы подрядчик строго соблюдал график. Сейчас работы идут даже с небольшим опережением. Контракт рассчитан на 2025–2026 годы, но я поставил задачу — выполнить максимальный объем уже в этом году. Это особенно важно для такой ключевой магистрали, которая соединяет три района города и служит транзитным маршрутом", — отметил мэр.

Первый заместитель генерального директора МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Илья Курапов уточнил, что техническая готовность объекта на данный момент составляет около 20%.

"Полностью завершены работы по обустройству тротуаров, включая технические зоны. Заканчивается установка новых автобусных павильонов. Параллельно ведётся фрезеровка проезжей части и укладка слоя усиления из асфальтобетона, особенно необходимого на участках с колейностью", — рассказал он.

На финальном этапе подрядчики нанесут верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с битумом по показателю PG. Такие материалы отличаются высокой износостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. Их использование на городских магистралях началось в прошлом году.

Всего в рамках национального проекта в этом сезоне в Нижнем Новгороде ремонтируется девять участков дорог общей протяжённостью более 18 километров.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог по нацпроекту в Нижнем Новгороде на 2025 год выделено почти 911 млн рублей.