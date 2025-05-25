Более 1,4 миллиона рублей похитили лжепредприниматели в Дзержинске Происшествия

В Дзержинске Нижегородской области завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве с социальными выплатами. Пятеро местных жителей признаны виновными в хищении более 1,4 миллиона рублей, которые предназначались для поддержки начинающих предпринимателей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, участники преступной группы подавали в управление социальной защиты населения поддельные документы, якобы подтверждающие их право на получение выплат на развитие бизнеса.

Фактически заниматься предпринимательской деятельностью они не собирались. Полученные деньги злоумышленники распределили между собой и использовали в личных целях.

Дзержинский городской суд признал всех пятерых виновными по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ — мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.

Организатору схемы назначено наказание в виде трёх лет принудительных работ. Остальные участники приговорены к штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому.

Ранее сообщалось, что группа лжеброкеров выманила у нижегородских инвесторов 36,5 млн рублей.