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Происшествия

Более 1,4 миллиона рублей похитили лжепредприниматели в Дзержинске

19 июня 2025 14:30  [91] Происшествия
Более 1,4 миллиона рублей похитили лжепредприниматели в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве с социальными выплатами. Пятеро местных жителей признаны виновными в хищении более 1,4 миллиона рублей, которые предназначались для поддержки начинающих предпринимателей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Как установил суд, участники преступной группы подавали в управление социальной защиты населения поддельные документы, якобы подтверждающие их право на получение выплат на развитие бизнеса.

Фактически заниматься предпринимательской деятельностью они не собирались. Полученные деньги злоумышленники распределили между собой и использовали в личных целях.

Дзержинский городской суд признал всех пятерых виновными по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ — мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.

Организатору схемы назначено наказание в виде трёх лет принудительных работ. Остальные участники приговорены к штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому.

Ранее сообщалось, что группа лжеброкеров выманила у нижегородских инвесторов 36,5 млн рублей. 

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Теги:
мошенники Мошенничество Прокуратура
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