Частичная занятость набирает популярность в Нижегородской области Экономика

Рынок труда Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост интереса к частичной занятости. Согласно аналитике hh.ru, с начала 2025 года в регионе было размещено около 8 тысяч вакансий с подобным форматом работы. За год спрос на таких сотрудников увеличился на 2%.

Наиболее активно работодатели ищут частично занятых сотрудников среди продавцов-консультантов, кассиров и курьеров. Также востребованы водители, учителя и репетиторы, мерчандайзеры, менеджеры по продажам, операторы call-центров, врачи, упаковщики и уборщики.

Самые высокие доходы в формате частичной занятости сейчас предлагают водителям — около 149 тысяч рублей в месяц, курьерам — 140 тысяч, упаковщикам — 83 тысячи, врачам — 80 тысяч, а менеджерам по продажам — 65 тысяч рублей.

На фоне роста количества вакансий увеличиваются и предлагаемые зарплаты. Средний доход частично занятых работников в регионе составил 51,5 тысячи рублей, что на 2% выше, чем в 2024 году. Максимальные доходы в этом сегменте достигают 162 тысяч рублей.

Интерес соискателей к частичной занятости также растёт. За первые полгода 2025 года более 50 тысяч резюме на hh.ru из Нижегородской области содержали указание на поиск подработки — это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад, чаще всего частичную занятость выбирают молодые специалисты от 19 до 30 лет. Для них это способ увеличить доход за счёт нескольких проектов. На втором месте — подростки от 14 до 18 лет, а на третьем — люди старше 60 лет. Основной мотив — гибкий график и возможность совмещать работу с другими делами.

Отношение работодателей к частичной занятости неоднозначное. Если речь идёт о привлечении временных сотрудников на проекты, компании воспринимают это положительно. Частичная занятость помогает закрывать кадровые потребности там, где трудно найти постоянного сотрудника.

Однако если речь идёт о собственных сотрудниках, подрабатывающих на стороне, большинство работодателей относятся к этому негативно. 67% опрошенных компаний не одобряют такую активность. При этом 19% организаций стараются отслеживать наличие подработки у своих работников, а 10% предлагают внутренние варианты дополнительной занятости, чтобы удержать сотрудников в рамках компании.

Ранее сообщалось, что большинство нижегородцев вынуждены регулярно перерабатывать.