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Политика

Григоренко: ИТ-сектор усилил позиции и принес 6% в экономику России

04 июня 2025 20:00  [70] Политика
Григоренко: ИТ-сектор усилил позиции и принес 6% в экономику России

Фото: пресс-служба заместителя председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства РФ Д.Ю. Григоренко

Вклад информационно-технологической отрасли в экономику России по итогам 2024 года достиг 6% от валового внутреннего продукта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) (12+) в Нижнем Новгороде.

По его словам, цифровизация охватывает все сферы — от государственного управления до социальной сферы, и ключевую роль в этих процессах играют отечественные ИТ-компании.

"Сегодня цифра везде — в госуправлении, экономике, социальной сфере. И основа этих изменений — разработки наших ИТ-компаний. ИТ-отрасль активно развивается. Это видно в том числе по решениям, представленным на ЦИПРе", — отметил Григоренко.

Он подчеркнул, что ранее в стране не существовало единой и достоверной методики оценки состояния ИТ-отрасли. Новый подход, представленный на конференции, основан на ведомственной статистике по аккредитованным ИТ-компаниям. Методика была верифицирована бизнесом и профильными институтами.

"Так, вклад ИТ-отрасли в ВВП России составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД", — добавил он.

В рамках новой модели под ИТ-отраслью понимается совокупность компаний, включённых в реестр аккредитованных организаций, ведущих деятельность в сфере информационных технологий. Для анализа используются агрегированные данные ФНС, Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата.

Независимая методика оценки разработана АНО "Цифровая экономика" при участии Минцифры. Согласно её результатам, на каждый рубль государственной поддержки отрасли удаётся получить два рубля в виде налоговых поступлений.

Мониторинг ИТ-сектора планируется проводить на регулярной основе с возможным расширением набора отслеживаемых показателей. Это позволит более точно оценивать эффективность государственной поддержки и динамику развития отрасли.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил усилия Нижегородской области по созданию современной инфраструктуры ИТ-образования.

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Теги:
IT Дмитрий Григоренко ЦИПР
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