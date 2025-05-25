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Наука

Шадаев поддержал конкуренцию и независимость ИТ-сектора от западных решений

05 июня 2025 11:19  [32] Наука
Шадаев поддержал конкуренцию и независимость ИТ-сектора от западных решений

Фото: Никита Духник

На конференции ЦИПР-2025, которая проходит в Нижнем Новгороде, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подчеркнул важность протекционизма в сфере информационных технологий и выразил намерение поддерживать российские программные продукты.

По словам министра, меры государственной поддержки включают в себя налоговые льготы, расширение доступа к рынкам и иные инструменты, направленные на стимулирование локальной разработки. При этом он отметил, что поддержка не должна подменять собой конкуренцию — она должна сохраняться даже в сегменте базового ПО.

В качестве примера Шадаев привел компанию "АЛМИ Партнер", продвигающую операционную систему "АльтерОС" и офисный пакет "АльтерОфис". Министр назвал её "продуктовой и амбициозной", заявив, что подобные инициативы заслуживают внимания со стороны крупных игроков.

"Мы выступаем за то, чтобы такие решения конкурировали на равных, а корпорации работали с ними. Это принципиально важно для здоровья цифровой экономики", — отметил глава Минцифры.

Сессия, на которой выступил министр, была организована компанией "АЛМИ Партнер" и прошла в рамках форума ЦИПР-2025. В дискуссии также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представители ведущих отечественных компаний.

Председатель правления ГК "АЛМИ" Михаил Лебедев в своем выступлении подчеркнул необходимость кооперации среди российских вендоров. Он призвал переходить от индивидуальной конкуренции к совместной работе в области НИОКР, стандартизации и локализации производства.

По его словам, компания "АЛМИ Партнер" уже движется в этом направлении, адаптируя "АльтерОС" и "АльтерОфис" к совместной работе с другими отечественными решениями. Однако, чтобы обеспечить устойчивое развитие, необходимы отраслевые объединения, способные защищать интересы российских разработчиков.

Лебедев также указал, что с уходом зарубежных вендоров, таких как "Майкрософт", у отечественных компаний появилась реальная возможность для роста.

"Мы долгое время зависели от решений западных компаний. Но стало ясно: без них можно не только работать, но и развиваться. Сегодня мы предлагаем безопасные и стабильные продукты без рисков, связанных с политикой или внешними отключениями", — заявил он.

В качестве примеров успешной реализации он назвал переход "Транснефти" на "АльтерОфис" и внедрение решений "АЛМИ Партнер" в компании "РусГидро".

Говоря о конкуренции, Лебедев отметил, что на текущем этапе основную альтернативу составляют продукты из Восточной Азии, прежде всего из Китая. Однако эти решения, по его мнению, не ориентированы на российский рынок и не способны обеспечить достаточный уровень локализации и техподдержки.

"Ключевое преимущество отечественных разработчиков — полная интеграция с российским программным и аппаратным обеспечением. Ни один иностранный вендор не предложит такую совместимость из коробки", — подчеркнул он.

Лебедев выразил уверенность, что в перспективе пяти-десяти лет спрос на продукты, заточенные под западные стандарты, сойдет на нет.

"Сегодня еще есть запрос на интерфейсы "как у них", но скоро он исчезнет. Молодежь уже учится и работает в российских системах, и понимает — они не хуже, а часто и лучше. Мы движемся к созданию собственной технологической линии — как в интерфейсах, так и в функциональности", — подытожил он.

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Теги:
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