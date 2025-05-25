Коммунальная авария оставила десятки домов в Перевозе без воды

В Перевозе Нижегородской области десятки жилых домов остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии, произошедшей 19 июня. Информацию об этом разместила районная администрация на своих страницах в социальных сетях.
Под отключение попали дома, расположенные на улицах Школьная, Карла Маркса, Коммунальная, Луговая, Полевая, М. Горького, 40 лет Октября, а также на Восточном проезде, Комсомольском переулке и Советском проспекте.
Причиной перебоев стал прорыв водопровода в колодце на улице Школьная, в районе магазина "Пятерочка".
На данный момент сроки завершения ремонтных работ не уточняются. Местные власти обещают сообщить дополнительную информацию по мере устранения аварии.
Ранее сообщалось, что плохое качество воды в Семеновском округе обернулось прокурорской проверкой.
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