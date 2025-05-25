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Общество

Дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда

19 июня 2025 18:24  [3] Общество
Дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд удовлетворил иск прокуратуры города, потребовавшей сократить сроки расселения жильцов аварийного многоквартирного дома. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Поводом для судебного разбирательства стали обращения граждан, обеспокоенных затягиванием сноса здания. Дом, построенный до 1917 года, уже более ста лет находится в эксплуатации. Согласно инженерно-техническому обследованию, его конструктивные элементы пришли в негодность, и дальнейшее проживание в нем представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что администрация города установила чрезмерно длительные сроки расселения. В частности, дом на улице Докучаева, признанный аварийным в марте 2024 года, планировалось снести только к декабрю 2028 года.

Учитывая критическое состояние дома и недопустимость промедления, надзорный орган направил исковое заявление с требованием установить более разумный срок отселения. Суд удовлетворил его.

Ранее сообщалось, что 52 жилых дома планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2025 году. Также стало известно, что мэрия предложила сократить на 30,4 миллиона рублей расходы по программе переселения граждан в связи с переносом сроков реализации мероприятий в рамках программы.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Прокуратура
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