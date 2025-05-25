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Общество

Два старых дома снесут в Караваихе ради нового жилого квартала

16 июня 2025 12:37  [316] Общество
Два старых дома снесут в Караваихе ради нового жилого квартала

В микрорайоне Караваиха Приокского района Нижнего Новгорода начался процесс изъятия недвижимости под снос. Речь идет о двух многоквартирных домах, признанных аварийными. Об этом говорится в постановлениях городской администрации.

Под снос пойдут здания № 11 на улице Батумской и № 5 на улице Углова. Решения о признании их аварийными были приняты в октябре 2017 года и январе 2022 года соответственно. Вместе с домами в собственность муниципалитета перейдут и земельные участки, находящиеся в долевой собственности жильцов.

Владельцам квартир выплатят денежные компенсации, рассчитанные на основании рыночной стоимости недвижимости. Оценкой займется департамент строительства и капитального ремонта. Администрации Приокского района предстоит заключить с каждым из собственников соглашение об изъятии имущества. 

Оба дома были построены в 1950-х годах: здание на Батумской выполнено из дерева, а на Углова — из кирпича.

Ранее сообщалось, что в Караваихе планируется расселение еще пяти домов. На месте снесённых зданий появится новый жилой квартал. Согласно проекту планировки, утверждённому министерством градостроительной деятельности и развития агломераций региона, здесь построят четыре высотных дома. В трёх из них разместятся детские сады.

Также на участке предусмотрено обустройство парковок на площади более 6,3 тысячи квадратных метров.

Застройку территории в границах проспекта Гагарина, улицы Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской будет вести АО "Специализированный застройщик "ИКС". Общая площадь участка составляет 12,23 гектара.

Также стало известно, что еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде по КРТ.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье КРТ
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