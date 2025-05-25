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Спорт

Антон Косолапов присоединился к нижегородскому ХК "Торпедо"

19 июня 2025 17:23  [81] Спорт
Антон Косолапов присоединился к ХК Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" заключил двустороннее соглашение с нападающим Антоном Косолаповым. Об этом сообщается в соцсетях команды.

23-летний форвард начал профессиональную карьеру в системе московского "Динамо", где быстро заявил о себе как один из ведущих игроков в молодежных командах. Он неоднократно получал капитанскую нашивку и выступал за юношеские сборные России на международных турнирах.

В 2021 году вместе с "Динамо" он стал обладателем Кубка Харламова. В следующем сезоне Косолапов стал лучшим снайпером своей команды, набрав 57 очков (29+26).

Позже он дебютировал на взрослом уровне, сыграв в матчах КХЛ за основную команду московского "Динамо". Также форвард успешно выступал за фарм-клуб "Динамо" Санкт-Петербург, где дважды входил в число лучших бомбардиров, набирая более 30 очков за сезон.

Контракт рассчитан на один сезон и позволяет хоккеисту играть не только за основную команду, но и за фарм-клуб "Торпедо-Горький".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" усилило тренерский штаб несколькими специалистами.

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Теги:
ХК "Торпедо" ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
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