Опубликованы эскизы зон отдыха в ледовом дворце на Стрелке

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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продолжает делиться эскизами строящейся Ледовой арены на Стрелке. Новую порцию фотографий с эскизами будущего интерьера опубликовали в телеграм-канале команды.
На новом стадионе появится много различных зон для болельщиков: брендированные фотозоны, островки с продажей кофе и снеков, вендинговые автоматы, детские игровые.
Также планируется открытие бизнес-клуба и бара.
Фирменный магазин "Торпедо" будет располагаться внутри арены.
А послематчевые пресс-конференции с главным тренером будут проходить в современном и комфортном зале.
"Торпедо" открыт к для креативному партнерству, которое будет включать в себя не только брендирование отдельных зон, но и проведение тематических мероприятий.
Ранее клуб показал, как будут выглядеть фойе 4 этажа, вестибюль 2 этажа и лифтовый холл на новой арене.
Напомним, строительство объекта началось в 2022 году. На данный момент внутри спортивного комплекса завершены ключевые этапы строительства, сейчас ведутся работы по чистовой отделке помещений. Рабочие установили кресла, хоккейные борта, залили лед и даже нанесли разметку. Активная работа над фасадом продолжается.
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