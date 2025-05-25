Опубликованы эскизы зон отдыха в ледовом дворце на Стрелке Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продолжает делиться эскизами строящейся Ледовой арены на Стрелке. Новую порцию фотографий с эскизами будущего интерьера опубликовали в телеграм-канале команды.

На новом стадионе появится много различных зон для болельщиков: брендированные фотозоны, островки с продажей кофе и снеков, вендинговые автоматы, детские игровые.

Также планируется открытие бизнес-клуба и бара.

Фирменный магазин "Торпедо" будет располагаться внутри арены.

А послематчевые пресс-конференции с главным тренером будут проходить в современном и комфортном зале.

"Торпедо" открыт к для креативному партнерству, которое будет включать в себя не только брендирование отдельных зон, но и проведение тематических мероприятий.

Ранее клуб показал, как будут выглядеть фойе 4 этажа, вестибюль 2 этажа и лифтовый холл на новой арене.

Напомним, строительство объекта началось в 2022 году. На данный момент внутри спортивного комплекса завершены ключевые этапы строительства, сейчас ведутся работы по чистовой отделке помещений. Рабочие установили кресла, хоккейные борта, залили лед и даже нанесли разметку. Активная работа над фасадом продолжается.