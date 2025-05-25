Горячую линию открыли для нижегородок из-за дискриминации на работе Общество

В Нижегородской области начала работу горячая линия "Сохрани.рф", созданная для поддержки женщин, столкнувшихся с предвзятым отношением со стороны работодателей по причине беременности, наличия детей или репродуктивного возраста. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".

Отмечается, что позвонив по бесплатному номеру +7-800-775-31-52, женщины могут анонимно рассказать о своей ситуации и получить профессиональную консультацию для пошагового решения проблемы.

Проект реализуется в рамках программы "Демографический спецназ". Эта инициатива стала частью Пятилетия семьи в регионе и соответствует задачам нового национального проекта "Семья".

По словам директора института Евгения Журавлева, на линию могут обращаться жительницы региона, столкнувшиеся с угрозами увольнения из-за планируемого декретного отпуска, давлением со стороны работодателя или отказом в трудоустройстве по причине беременности.

Обращения будут обрабатывать специально подготовленные операторы, которые расскажут о положенных женщинам гарантиях, подскажут, куда обратиться, и помогут защитить свои права. При необходимости заявительницу направят к юристу или специалисту по социальной работе.

Евгений Журавлев добавил, что каждое обращение на горячую линию будет рассматриваться тщательно и под контролем главы региона. Он отметил, что программа "Демографический спецназ" направлена на поддержку родителей и предоставляет им доступ к юридической и социальной помощи.

"Мы уверены, что материнство не должно становиться препятствием для трудоустройства или карьерного роста", — подчеркнул Журавлев.

В организации призвали обращаться на горячую линию в случае отказа в декретном отпуске, сложностей с возвращением на работу после него, давления с целью увольнения, отказа в приеме на работу при наличии квалификации, необоснованного снижения зарплаты или ограничений в карьерном росте из-за возможного ухода в декрет.

В институте добавили, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал важность развития социально ответственного бизнеса. Он отметил, что работодатели должны не только способствовать экономическому росту региона, но и участвовать в решении демографических задач, в том числе через корпоративные социальные проекты.

По мнению главы региона, государство уже предоставляет все необходимые меры поддержки семьям, но бизнес также должен принимать участие. Никитин подчеркнул, что недопустимо увольнять женщин под надуманными предлогами из-за планов на декрет или отказывать в приеме на работу тем, кто может в будущем стать матерью. Такое поведение, по его словам, должно быть искоренено на всех уровнях — от руководства до кадровых служб.