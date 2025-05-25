ФК "Пари НН" на старте сезона может сыграть домашние матчи в Саранске Спорт

Фото: Александр Воложанин

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород", вероятно, будет вынужден провести несколько первых игр нового сезона не на своем домашнем стадионе, а на резервной арене в Саранске. Информацию инсайдеров подтвердил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Матч ТВ".

Причиной временного переезда стали мероприятия, организуемые "Росатомом" на нижегородском стадионе. В частности, речь идет о масштабной выставке, которая ограничит возможность использования арены для проведения футбольных матчей.

По словам Митрофанова, клуб заранее уведомил РПЛ и РФС о ситуации. Согласно регламенту, в подобных случаях допускается использование резервных стадионов, соответствующих необходимым требованиям.

Ситуацию прокомментировал и генеральный директора "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов. Он заявил, что вероятность проведения части домашних матчей на другом стадионе действительно существует. Однако основной причиной переноса назвал проходящие на арене ремонтные работы.

"На данный момент нельзя точно сказать о числе таких матчей. Все зависит от расписания Чемпионата, Кубка, а также от хода ремонтных работ на стадионе "Совкомбанк Арена" с учетом рекультивации газона", - отметил гендиректор в своем телеграм-канале.

По словам Мелик-Гусейнова, нижегородский стадион "Локомотив" не может быть использован как альтернатива, так как не соответствует техническим и инфраструктурным требованиям, предъявляемым к аренам РПЛ. При выборе запасной площадки учитываются наличие соответствующего сертификата, стоимость приведения объекта в нормативное состояние и его текущая эксплуатационная нагрузка.

Окончательное решение о том, где будет играть команда, принимают РФС и РПЛ. Клуб, в свою очередь, представляет на рассмотрение несколько площадок, соответствующих критериям.

"Клуб сделает все возможное для максимального комфорта болельщиков и команды. Будем обязательно держать в курсе всех, кто «топит» за Нижний. При получении нами информации обязательно и оперативно поставим всех в известность", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Пари НН" рассказал о планах на команду и целях на сезон 2025/2026.