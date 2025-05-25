Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
20 июня 2025 09:00  [99] ФК "Пари НН" на старте сезона может сыграть домашние матчи в Саранске
19 июня 2025 17:23  [267] Антон Косолапов присоединился к нижегородскому ХК "Торпедо"
19 июня 2025 13:42  [369] Еще один игрок покинул ФК "Пари НН"
19 июня 2025 08:00  [351] Новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на сезон 2025/2026
18 июня 2025 17:18  [353] Андрей Тарасов провел итоговое совещание по организации 9-го Международного заплыва
18 июня 2025 16:28  [412] Алексей Томилов стал главным тренером МХК "Чайка"
18 июня 2025 15:23  [589] ФК "Пари НН" попрощался с капитаном Кириллом Гоцуком
18 июня 2025 11:45  [404] Открытие центра бокса в Городце перенесли в очередной раз
17 июня 2025 13:15  [430] Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 19:38  [615] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
Спорт

ФК "Пари НН" на старте сезона может сыграть домашние матчи в Саранске

20 июня 2025 09:00  [99] Спорт
ФК Пари НН сыграет стартовые матчи сезона в Саранске

Фото: Александр Воложанин

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород", вероятно, будет вынужден провести несколько первых игр нового сезона не на своем домашнем стадионе, а на резервной арене в Саранске. Информацию инсайдеров подтвердил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Матч ТВ".

Причиной временного переезда стали мероприятия, организуемые "Росатомом" на нижегородском стадионе. В частности, речь идет о масштабной выставке, которая ограничит возможность использования арены для проведения футбольных матчей.

По словам Митрофанова, клуб заранее уведомил РПЛ и РФС о ситуации. Согласно регламенту, в подобных случаях допускается использование резервных стадионов, соответствующих необходимым требованиям.

Ситуацию прокомментировал и генеральный директора "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов. Он заявил, что вероятность проведения части домашних матчей на другом стадионе действительно существует. Однако основной причиной переноса назвал проходящие на арене ремонтные работы.

"На данный момент нельзя точно сказать о числе таких матчей. Все зависит от расписания Чемпионата, Кубка, а также от хода ремонтных работ на стадионе "Совкомбанк Арена" с учетом рекультивации газона", - отметил гендиректор в своем телеграм-канале.

По словам Мелик-Гусейнова, нижегородский стадион "Локомотив" не может быть использован как альтернатива, так как не соответствует техническим и инфраструктурным требованиям, предъявляемым к аренам РПЛ. При выборе запасной площадки учитываются наличие соответствующего сертификата, стоимость приведения объекта в нормативное состояние и его текущая эксплуатационная нагрузка.

Окончательное решение о том, где будет играть команда, принимают РФС и РПЛ. Клуб, в свою очередь, представляет на рассмотрение несколько площадок, соответствующих критериям.

"Клуб сделает все возможное для максимального комфорта болельщиков и команды. Будем обязательно держать в курсе всех, кто «топит» за Нижний. При получении нами информации обязательно и оперативно поставим всех в известность", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Пари НН" рассказал о планах на команду и целях на сезон 2025/2026. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Стадион ФК Пари НН
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2025 15:23  [589] ФК "Пари НН" попрощался с капитаном Кириллом Гоцуком
17 июня 2025 13:15  [430] Болельщики оформили более 147 тысяч фан-карт в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 19:38  [615] Глеб Никитин встретился с новым наставником ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных