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Общество

Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнут на следующей неделе

20 июня 2025 13:30  [69] Общество
Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнут на следующей неделе

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде продолжается реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого ведётся масштабный ремонт городских дорог. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту и дорожному хозяйству 20 июня рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Житникова, на следующей неделе стартует ремонт участка Московского шоссе: от развязки "Шайба" до Сормовского поворота. Контракт на сумму 94 млн рублей предусматривает завершение этих работ до 1 сентября 2025 года.

Всего в городе уже выполнено 50% от запланированного объёма дорожного ремонта.

На улице Яблоневой (от Фруктовой до Деловой) техническая готовность составляет 37%. Завершить работы планируется до 30 сентября. На улице Решетниковской (от Звездинки до Максима Горького) выполнено 49% объёма необходимых работ.

Продолжается ремонт на улице Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км Горьковской железной дороги). Сейчас выполнено 16% работ, контракт рассчитан на два года — до 30 сентября 2026 года.

Аналогичные сроки у ремонта на улице Карла Маркса (от кольца на улице Бетанкура до школы № 176), где готовность составляет 17%, а также на улицах Новикова-Прибоя (9%) и Удмурской (5%).

На проспекте Ленина все работы уже завершены. На участке проспекте Гагарина готовность составляет 96%, завершение запланировано до 31 августа 2025 года.

Ведётся ремонт путепровода у Мызинского моста — готовность 21%, контракт рассчитан до 5 декабря 2026 года.

Кроме того, из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт ряда улиц. Так, на переулке Чернопрудском (от улицы Алексеевской до Ошарской) работы обойдутся в 59 млн рублей, завершение — до 1 сентября 2025 года. На улице Малой Покровской (от Звездинки до Похвалинского съезда) — 112 млн рублей, на улице Славянской — 153 млн рублей, сроки аналогичные.

Ремонт завершён на улице Грузинской (от Большой Покровской до Почаинского оврага), где было освоено 109 млн рублей.

Также запланированы работы по улучшению дорожной инфраструктуры в районе будущего IT-кампуса. Ремонт охватит улицы Большие Овраги, Шевченко и Малую Ямскую. Контракт стоимостью 130 млн рублей должен быть реализован до 30 сентября 2025 года.

Капитальный ремонт Казанского съезда предусматривает устройство дополнительной полосы у Александровского сада. Стоимость — 18 млн рублей.

На средства от акцизов на нефтепродукты будут отремонтированы улицы Володарского (от Семашко до Ошарской, 50 млн рублей) и Академика Блохина (от Ошарской до Варварской, 7 млн рублей).

Из городского бюджета выделено 33 млн рублей на ремонт Канавинского моста. Асфальтовое покрытие на мосту уже обновлено, сейчас рабочие меняют на переправе бордюрный камень.

Также в городе ведутся работы на Молодёжном проспекте (153 млн рублей, контракт двухгодичный) и на Старокузнечихинской дороге (от Академика Сахарова до улицы Романтиков), где предусмотрено 39 млн рублей из городского бюджета.

Дополнительно 123 млн рублей направлено на ремонт межквартальных проездов, за реализацию которых отвечают районные администрации.

Андрей Житников подчеркнул, что в 2025 году ямочный ремонт охватит 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, половина из которых уже приведена в порядок.

Ранее сообщалось, что на реализацию дорожных работ в рамках нацпроекта в 2025 году Нижнему Новгороду выделено почти 911 млн рублей.

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Теги:
Гордума Нацпроект Ремонт дорог
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