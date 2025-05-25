Капремонт отрезка улицы Коммуны в Сормове получил одобрение госэкспертизы Общество

Проект капитального ремонта отрезка улицы Коммуны в Сормовском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет об участке от улицы Мирошникова до улицы Культуры, включая обустройство остановок трамвая в Сормовском районе. Работы пройдут в рамках проекта капремонта автодороги 22-401 ОП МГ 3626 "Улица Коммуны от улица Черняховского до улицы Культуры (2 участка)".

Экспертизу провело Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Застройщиком выступает главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде. Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью "МОСТДОРПРОЕКТ-ПЛЮС", зарегистрированное в Воронежской области.

Напомним, в 2023 году мэрия Нижнего Новгорода сообщала о начале работ на улице Коммуны в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее сообщалось, что новую дорогу могут построить за Молитовским мостом к Слуде.