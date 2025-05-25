Выставочный центр "Нижний экспо" построят у нижегородского аэропорта Экономика

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "УК "Аэропорты регионов" о реализации проекта нового конгрессно-выставочного центра "Нижний экспо" в районе нижегородского аэропорта. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Подписи под соглашением поставили заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и директор по взаимодействию с государственными органами УК "Аэропорты регионов" Роман Александров.

Комплекс разместится на участке, прилегающем к восточной стороне международного аэропорта "Чкалов", который управляется компанией-партнером. В рамках сотрудничества "Аэропорты регионов" окажут содействие региональному правительству в разработке проектной документации.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что город становится всё более востребованной площадкой для крупных событий, однако существующих помещений уже не хватает. По его словам, спрос на проведение масштабных мероприятий превышает текущие возможности, поэтому регион планирует создать современный выставочный центр рядом с аэропортом, привлекая к проекту надежных партнеров.

Генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский подчеркнул, что деловая активность в Нижнем Новгороде стабильно растёт, о чём свидетельствует и увеличение пассажиропотока в аэропорту "Чкалов". Он добавил, что строительство рядом с воздушной гаванью нового центра — это логичный шаг, который соответствует международной практике и способствует развитию как аэропорта, так и деловой инфраструктуры региона.

Согласно плану, площадь будущего комплекса превысит 100 тысяч квадратных метров, а общий объем инвестиций составит более 18 миллиардов рублей. В состав "Нижнего экспо" войдут выставочные залы, конгресс-центр и объекты сервисной инфраструктуры.

Егор Поляков отметил, что проект рассчитан на мероприятия всех уровней и будет соответствовать современным стандартам.

Также на ПМЭФ подписано соглашение между нижегородским правительством и Газпромбанком о сотрудничестве в сфере научно-технологического и промышленного развития региона.