Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии Политика

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере научно-технологического и промышленного развития региона. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Подписи под соглашением поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты, направленные на развитие науки, технологий и инновационной экономики. В числе ключевых направлений — поддержка научных разработок вузов и предприятий, внедрение инноваций в производство, а также формирование экспертного и предпринимательского сообщества.

Андрей Саносян отметил, что сегодня особенно важно выстраивать тесное взаимодействие между властью, наукой и бизнесом. По его словам, регион обладает значительным интеллектуальным и промышленным потенциалом, и задача всех участников — эффективно его использовать для развития как области, так и страны в целом. Он добавил, что совместная работа позволит поддерживать учёных, вовлекать молодёжь в научную деятельность и укреплять технологический суверенитет России.

Соглашение предусматривает запуск совместных проектов, внедрение передовых решений, совершенствование нормативной базы и развитие новых форм сотрудничества. Такой комплексный подход, как подчёркивается в документе, создаёт условия для реализации перспективных научных идей и повышения качества жизни в регионе.

Дмитрий Зауэрс подчеркнул, что продолжение эффективного партнёрства с Нижегородской областью является важным направлением работы банка. Он отметил, что в регионе просматриваются чёткие перспективы для интеграции научных знаний в экономику. В качестве примера он привёл роад-шоу научной премии "Вызов", прошедшее в Нижнем Новгороде. Газпромбанк является одним из её соучредителей, а цель премии — поддержка и популяризация науки в России.

Во время тура фонда "Вызов" в Нижнем Новгороде прошло два мероприятия с участием лауреатов премии. Перед научным сообществом региона выступили Сергей Таскаев, специализирующийся на нейтронных технологиях в медицине, и Илья Семериков — разработчик самого мощного в стране квантового компьютера на ионах. Встречи прошли при поддержке президентской инициативы "Десятилетие науки и технологий" и собрали более 300 участников.