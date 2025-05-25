Чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках Общество

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала марта в медицинские учреждения обратились 4888 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 1493 — дети.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 49 муниципальных образованиях и в восьми районах Нижнего Новгорода. Уровень обращаемости соответствует среднемноголетним показателям, однако в ряде территорий он остаётся высоким.

Анализ показал, что в 23% случаев нападения клещей произошли на садово-огородных участках. Ещё 22% укусов зафиксированы на территории сёл и деревень, 17% — на придомовых территориях. В лесу клещи напали на людей в 14% случаев, по 4% — на кладбищах и в парках. Единичные случаи отмечены в санаториях, на пляжах и других объектах.

Экстренную профилактику с использованием иммуноглобулина прошли 826 человек, из которых 795 — дети.

Лабораторно исследовано 5262 клеща, снятых как с людей, так и с объектов окружающей среды. В 17,4% случаев клещи оказались переносчиками различных инфекций. В частности, обнаружено 19 клещей с вирусом клещевого энцефалита, 785 — с боррелиями, 93 — с анаплазмой, 20 — с эрлихиями.

На сегодня подтверждён один случай заболевания клещевым энцефалитом — пострадавший был укушен в Варнавинском округе. Также зафиксированы 22 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка 11 лет. Все диагнозы подтверждены лабораторно.

Прививочную кампанию против клещевого энцефалита прошли 7807 человек, включая 968 детей. Это составляет 114,6% от запланированного объёма вакцинации.

С начала сезона акарицидные обработки проведены на площади более 4403 гектаров, что превышает плановые показатели. В местах летнего отдыха детей обработано почти 540 гектаров.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении природных территорий, а также рекомендует использовать средства защиты и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса клеща.