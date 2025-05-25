Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2025 17:05  [44] Чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках
20 июня 2025 15:31  [104] Медицинские приборы АПЗ впервые показали на специальной выставке в Москве
20 июня 2025 14:25  [152] Пожар уничтожил дом экс-главврача Тоншаевской ЦРБ
20 июня 2025 13:45  [201] Сильные ливни накроют Нижегородскую область
20 июня 2025 13:30  [186] Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнут на следующей неделе
20 июня 2025 13:00  [160] Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард"
20 июня 2025 12:53  [166] Минтруд поднимет МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году
20 июня 2025 12:13  [181] Щелоков намерен ужесточить наказание за попрошайничество в Арзамасе
20 июня 2025 11:45  [187] Нижегородский центр медицины катастроф закупает новые реанимобили
20 июня 2025 11:20  [163] Эн+ и банк ДОМ.РФ договорились о разработке программ льготного финансировании проектов в сфере устойчивого развития
Общество

Чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках

20 июня 2025 17:05  [44] Общество
Чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала марта в медицинские учреждения обратились 4888 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 1493 — дети.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 49 муниципальных образованиях и в восьми районах Нижнего Новгорода. Уровень обращаемости соответствует среднемноголетним показателям, однако в ряде территорий он остаётся высоким.

Анализ показал, что в 23% случаев нападения клещей произошли на садово-огородных участках. Ещё 22% укусов зафиксированы на территории сёл и деревень, 17% — на придомовых территориях. В лесу клещи напали на людей в 14% случаев, по 4% — на кладбищах и в парках. Единичные случаи отмечены в санаториях, на пляжах и других объектах.

Экстренную профилактику с использованием иммуноглобулина прошли 826 человек, из которых 795 — дети.

Лабораторно исследовано 5262 клеща, снятых как с людей, так и с объектов окружающей среды. В 17,4% случаев клещи оказались переносчиками различных инфекций. В частности, обнаружено 19 клещей с вирусом клещевого энцефалита, 785 — с боррелиями, 93 — с анаплазмой, 20 — с эрлихиями.

На сегодня подтверждён один случай заболевания клещевым энцефалитом — пострадавший был укушен в Варнавинском округе. Также зафиксированы 22 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка 11 лет. Все диагнозы подтверждены лабораторно.

Прививочную кампанию против клещевого энцефалита прошли 7807 человек, включая 968 детей. Это составляет 114,6% от запланированного объёма вакцинации.

С начала сезона акарицидные обработки проведены на площади более 4403 гектаров, что превышает плановые показатели. В местах летнего отдыха детей обработано почти 540 гектаров.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики при посещении природных территорий, а также рекомендует использовать средства защиты и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса клеща.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2025 14:29  [682] Названы районы Нижегородской области, где чаще всего нападают клещи
25 апреля 2025 14:20  [2167] Первого в этом году энцефалитного клеща нашли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных