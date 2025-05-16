Названы районы Нижегородской области, где чаще всего нападают клещи Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области увеличилось число обращений, связанных с укусами клещей, сообщает Роспотребнадзор по региону.

По состоянию на 22 мая 2025 года в медицинские учреждения региона поступило 2672 обращения, из них 877 — от детей. Это на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Случаи фиксировались в 46 муниципальных образованиях области, а также в восьми районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городских округах Бор (192), Дзержинск (160), Ветлужском (103), Городецком (150) и Павловском (134).

В Нижнем Новгороде наибольшая активность клещей зафиксирована в Автозаводском (217), Ленинском (189), Приокском (153) и Советском (101) районах.

По данным ведомства, в 21% случаев укусы происходили на садовых участках, в 20% — в населённых пунктах, на придомовых территориях в 19% и в лесу в 15%. Также клещи нападали на людей на кладбищах (5%) и, в единичных случаях, в парках, санаториях и других местах.

Экстренную профилактику с применением противоклещевого иммуноглобулина прошли 490 человек, в том числе 474 ребенка.

В лабораториях региона исследовано 2653 клеща, из них 2475 были сняты с людей. В 448 случаях подтверждена зараженность — это 16,8% от всех исследованных особей.

Выявлено 8 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита. Эти случаи зафиксированы в Шахунском, Краснобаковском, Богородском и Уренском округах. Кроме того, обнаружено 379 клещей, зараженных боррелиями, 53 — анаплазмой и 8 — эрлихиями.

На данный момент подтверждено два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, один из них — у 11-летнего ребёнка. Оба случая произошли в Дальнеконстантиновском и Богородском округах, которые считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

Прививками от клещевого энцефалита защитились 5332 человека. Это составляет 78% от запланированного объёма вакцинации.

Профилактические акарицидные обработки проведены на территории общей площадью 2441,48 гектара, что составляет 55,9% от плана. В местах летнего отдыха детей обработано 404,55 гектара — 74,2% от запланированных объёмов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году около 5 тысяч нижегородцев сделали первую прививку от клещевого энцефалита.