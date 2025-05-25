Систему "1С Благоустройство" внедрят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде появится новая муниципальная информационная система "1С Благоустройство". Соответствующее постановление городская администрация опубликовала на своём официальном сайте.
Система призвана обеспечить реализацию отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений. Ввод в эксплуатацию планируется завершить до 31 декабря 2026 года.
Оператором новой цифровой платформы назначено муниципальное казённое учреждение "Административно-техническая инспекция города". Именно оно будет отвечать за организацию конкурса на закупку программного обеспечения, создание системы защиты информации, разработку регламентов работы и проведение аттестации.
Кроме того, инспекция должна обеспечить полноценный запуск системы в установленные сроки.
Работать в "1С Благоустройство" будут сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля, а также члены административных комиссий всех районов города. Им предстоит использовать систему в своей повседневной деятельности.
Ранее сообщалось, что все нижегородские госслужащие полностью перейдут на российское ПО до конца года.
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