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Общество

Систему "1С Благоустройство" внедрят в Нижнем Новгороде

20 июня 2025 17:36  [98] Общество
В Нижнем Новгороде внедрят систему 1С Благоустройство

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появится новая муниципальная информационная система "1С Благоустройство". Соответствующее постановление городская администрация опубликовала на своём официальном сайте.

Система призвана обеспечить реализацию отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений. Ввод в эксплуатацию планируется завершить до 31 декабря 2026 года.

Оператором новой цифровой платформы назначено муниципальное казённое учреждение "Административно-техническая инспекция города". Именно оно будет отвечать за организацию конкурса на закупку программного обеспечения, создание системы защиты информации, разработку регламентов работы и проведение аттестации.

Кроме того, инспекция должна обеспечить полноценный запуск системы в установленные сроки.

Работать в "1С Благоустройство" будут сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля, а также члены административных комиссий всех районов города. Им предстоит использовать систему в своей повседневной деятельности.

Ранее сообщалось, что все нижегородские госслужащие полностью перейдут на российское ПО до конца года. 

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Теги:
IT Администрация Нижнего Новгорода Технологии
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