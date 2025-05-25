Движение на Алексеевской в выходные перекроют из-за замены теплотрассы Общество

Фото: ЦОДД НН

В центре Нижнего Новгорода временно ограничат движение транспорта по улице Алексеевской. Об этом сообщает ЦОДД.

С 8:00 21 июня до 12:00 22 июня полностью закроют проезд на участке от дома №11/7 на улице Пискунова до дома №8/15 по Алексеевской.

Причиной перекрытия станет проведение работ по ремонту тепловых сетей, проходящих под проезжей частью. По данным АО "Теплоэнерго", планируется заменить 20 метров трубопровода диаметром 125 мм. Все необходимые разрешения уже получены, техника и материалы готовы, а порядок выполнения работ детально расписан.

Для объезда зоны перекрытия предусмотрены альтернативные маршруты. В направлении площади Минина и Пожарского автомобилистам следует использовать улицы Октябрьскую, Пискунова и Алексеевскую. В обратную сторону движение будет организовано по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской и Грузинской.

Водителей просят учитывать изменения в организации движения, быть предельно внимательными и строго соблюдать дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина из-за реконструкции трамвайных путей.