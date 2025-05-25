Трамвайное депо №3 в Нижнем Новгороде обследуют перед реконструкцией Общество

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на выполнение инженерно-технического обследования зданий и сооружений в рамках проекта по созданию имущественного комплекса наземного электрического транспорта. Работы будут проводиться на объекте реконструкции трамвайного депо № 3 — это один из этапов масштабной модернизации городского общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает акционерное общество "Корпорация развития Нижегородской области". Сумма контракта составляет 7,9 млн рублей.

В рамках обследования подрядчику предстоит выполнить целый комплекс задач. В их числе — составление программы обследования с согласованием у заказчика, обмерные работы для определения габаритов зданий, анализ состояния несущих конструкций, фундаментов и инженерных сетей, а также выявление дефектов и повреждений.

Кроме того, специалисты проведут поверочные расчёты, оформят технический паспорт здания по ГОСТ 31937-2024, подготовят ведомость возможных отходов при демонтаже и итоговое техническое заключение с выводами и рекомендациями. Все материалы должны быть согласованы не только с заказчиком, но и с ГАУ НО "Управление государственной экспертизы", а при необходимости — и с другими учреждениями.

Приём заявок на участие в электронном запросе предложений завершится 19 июня. Рассмотрение первых частей заявок запланировано на 20 июня, вторых — на 23 июня. Победитель станет известен 24 июня.

Напомним, что модернизация трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде разбита на четыре этапа и должна завершиться к декабрю 2026 года. В рамках пятилетней программы на эти цели в столице Приволжья направят 50 млрд рублей. За это время планируется обновить 149 км трамвайных путей, реконструировать три депо и построить или модернизировать 15 тяговых подстанций. Концессионное соглашение на проведение работ подписано с ООО "Экологические проекты".

Добавим, что в марте 2025-го выдано разрешение на реконструкцию трамвайного депо №2. В настоящее время в столице Приволжья продолжаются работы по обновлению трамвайной инфраструктуры - на начало июня заменены 80 километров трамвайных путей.