Около 5 млн рублей выделили на борьбу с незаконными свалками в Московском районе

5,1 миллиона рублей выделили на борьбу с незаконными свалками в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Тендеры объявила администрация района.
Подрядчику предстоит очистить несколько участков, на которых скопились отходы. В первом конкурсе речь идёт о территориях в районе Московского шоссе, на улице Федосеенко, а также на улице Березовской вблизи дома №70.
За эту работу администрация готова платить 2,36 млн рублей.
Второй конкурс объявлен на 2,7 млн рублей. Вывести мусор надо будет по адресам: Карпинского, 11, Чебоксарская, 11, Народная, 2б, Орджоникидзе, 20, Московское шоссе - поворот в поселок Березовая пойма, Левинка, 30.
На выполнение всех работ отводится 45 дней с момента подписания контракта. Победителя аукциона планируют определить 1 июля.
Напомним, в мае произошло два пожара на свалках в Канавинском районе.
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