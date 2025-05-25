Около 5 млн рублей выделили на борьбу с незаконными свалками в Московском районе Общество

5,1 миллиона рублей выделили на борьбу с незаконными свалками в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тендеры объявила администрация района.

Подрядчику предстоит очистить несколько участков, на которых скопились отходы. В первом конкурсе речь идёт о территориях в районе Московского шоссе, на улице Федосеенко, а также на улице Березовской вблизи дома №70.

За эту работу администрация готова платить 2,36 млн рублей.

Второй конкурс объявлен на 2,7 млн рублей. Вывести мусор надо будет по адресам: Карпинского, 11, Чебоксарская, 11, Народная, 2б, Орджоникидзе, 20, Московское шоссе - поворот в поселок Березовая пойма, Левинка, 30.

На выполнение всех работ отводится 45 дней с момента подписания контракта. Победителя аукциона планируют определить 1 июля.

Напомним, в мае произошло два пожара на свалках в Канавинском районе.