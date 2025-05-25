Глеб Никитин рассказал о подписанных соглашениях в рамках ПМЭФ - 2025 Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года Нижегородская область заключила ряд значимых соглашений, направленных на развитие региона и поддержку его жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Одним из ключевых партнеров стала компания Ozon, которая присоединилась к реализации региональной демографической программы "ОСНОВА". В соответствии с новым соглашением, семьи, в которых с 1 июля 2025 года родится ребенок, смогут получить специальный сертификат номиналом 20 тысяч рублей.

Этот сертификат позволит родителям выбрать необходимые товары для новорожденных на платформе Ozon.

"В специально созданной категории будет представлено более 200 наименований продукции от нижегородских производителей. Среди них — детская мебель, средства гигиены, одежда, товары для кормления и другие необходимые вещи. Родители смогут самостоятельно выбрать то, что действительно нужно их ребенку", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор рассказал о подписанном соглашении с государственной корпорацией "Росатом". Стороны договорились о совместной реализации высокотехнологичных проектов. В числе приоритетных направлений — строительство "Города здоровья", создание центра обработки данных, развитие мультимодального транспортно-логистического узла.

Отдельное внимание будет уделено развитию электротранспорта в регионе. В этом направлении Нижегородская область будет сотрудничать с топливной компанией Росатома — "ТВЭЛ".

Также было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Александром Хинштейном. Оно закрепляет договоренности, достигнутые в ходе визита Глеба Никитина на приграничные территории. В рамках этого соглашения планируется активизировать экономическое, научно-техническое, социальное и культурное взаимодействие между регионами.

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